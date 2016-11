Jugendleiterehre für den Reitverein Thierhaupten

Frau Anni Gross, seit vielen Jahren Jugendleiterin beim Reitverein Thierhaupten konnte sich über diese Auszeichnung freuen und stellte an diesem Abend neben einigen anderen Vereinen aus Schwaben in Schwabmünchen die Arbeit der Jugend im Thierhauptener Reitverein vor. Vom Zwergenreiten angefangen, über Einzelunterricht an der Longe auf Ponys bis hin zur Gruppenstunde im freien Reiten für Ponys und Großpferde wird seit 10 Jahren beim Reitverein Thierhaupten der Zugang zum Pferdesport für Kinder und Jugendliche angeboten.Schon die Reiterzwerge lernen auf dem Pony am Voltigiergurt, im Hinblick auf eine weitere Ausbildung freihändig zu traben und Balance und einen sicheren Sitz zu bekommen. Auf einen korrekten Sitz, saubere einfühlsame Zügelführung, achtsame Hilfengebung und ein fairer Umgang mit dem Pferd wird besonders geachtet. Aber nicht nur im Sattel lernen die jungen Reiter und Reiterinnen sich zu bewegen, sondern auch Verhaltensweisen im Umgang mit dem Pferd vor und nach dem Reiten.Mit Herz und Seele, zum Wohle ihrer Persönlichkeit sollen die Kinder und Jugendlichen reiten lernen und Spaß und Freude daran haben. Der größte Dank für diese doch auch anstrengende Arbeit sind für Frau Gross in ihrer Jugendarbeit immer wieder begeisterte Gesichter leuchtende Kinderaugen.