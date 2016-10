Die Welt zu Gast in Erlingen

Über 2 Tage unterwiesen die Referenten die Teilnehmer in den angebotenen Künsten und ließen hier ihre jeweiligen Erfahrungen einfließen. Egal welcher Budorichtung oder Altersklasse - jeder der Teilnehmer konnte hieraus für sich eine Menge an Details mitnehmen und unter dieser fachkundigen Leitung lernen.Anläßlich dieses Seminares wurde-Herr Josef Holzmann innerhalb des VAK e.V. zum Renshi Karatedo ernannt-Herr Ulrich Herbertz von Hanshi Martinez Barrera seine Anerkennung zum Sandan Iaido im Nippon Seibukan Dojo überreicht-Herr Rudolf Majcen aus Slowenien seine Aufnahmeurkunde in den Nippon Seibukan, Zen Nippon Sogo Budo Renmei, überreicht