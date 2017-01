2. Schachmannschaft Sportverein Thierhaupten schafft Unentschieden gegen Tabellenführer Gersthofen 2

Thierhaupten hoffte natürlich auf eine kleine Sensation und legte gegen die in Bestbesetzung spielenden Gersthofer motiviert los. Einen frühen Sieg konnte Bastian Schleicher an Brett 3 erringen. Sein Kontrahent spielte eine solide Eröffnung, allerdings unterliefen ihm kleine Fehler, die Bastian ausnutzen, und in die feindliche Stellung eindringen konnte. Mit dem Verlauf der Partie erhöhte sich der Druck auf die Verteidigung und schließlich konnte Bastian mit der Dame die Stellung durchbrechen. Nach einem Fehler des Gegners sah er schließlich das Matt in 3 Zügen und erreichte den Sieg durch Schachmatt im 30. Zug.Auf Brett 4 schaffte Josef Lösch ein Remis und konnte somit einen halben Punkt beisteuern. Die Partie war ein ständiges auf und ab. Josef spielte sich schließlich einen Bauernvorteil und gute Stellung heraus. Leider gelang es dem Gegner den Bauer durch ein geschicktes taktisches Manöver zurückzugewinnen, wonach die Partie remis enden musste und der Zwischenstand nun 1,5:0,5 hieß.Nachdem die Partie an Brett 1 durch einen Qualitätsverlost verloren ging (1,5:1,5), hing alles an Samuel Davies, der an Brett 2 eine sehr geschlossene Stellung auf dem Brett hatte. Da Thierhaupten mit einem Remis gegen Gersthofen durchaus zufrieden sein konnte, einigten sich die Spieler im letzten Spiel auf ein Unentschieden, da niemand in der sehr kompakten Stellung noch einen Gewinnzug sah.Nach ca. 3,5 Stunden stand das Endergebnis mit 2:2 fest, was für die Thierhauptener Mannschaft ein toller Erfolg war. Mit 3:3 Mannschaftspunkten steht Thierhaupten 2 nun an Platz 3 von 8 in der Tabelle der Kreisklasse A mit noch 4 fehlenden Spielen.