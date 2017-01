Nächste Treffen der Krebsselbsthilfegruppen Meitingen/Wertingen 2 und 3

Kreativgruppe - Leitung: Ruth Hartmann

26.01.2017 14:30 Uhr "Freier Umgang mit Ölpastellkreiden"

Leitung des Workshops: Margot Renner



Gesprächskreis für Betroffene und Angehörige - Leitung. Werner Kraus

24.02.2017 12 Uhr "Gemeinsames Mittagsbufett im XX-Lucky in Gersthofen - Abfahrt um 11:30 Uhr in Meitingen am evang. Gemeindehaus.



Termine des Gesprächskreises 2017:

15. Februar - 15. März - 19. April - 17. Mai - 21. Juni - 19. Juli - 16. August - 20. September - 18. Okotber - 15. November - 20. Dezember

