Halbjahresprogramm der Krebsselbsthilfegruppe

Die drei Gruppen der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V.

Meitingen/Wertingen 1 - 3 haben im 1. Halbjahr 2017 folgende

Treffen:

Gruppe 1 (Infogruppe - Leitung. Gudrun Krumschmidt)

02.02.17 (Abfahrt 9 Uhr) Infofahrt zur Bayer. Krebsgesellschaft in München sowie zum Krankenhaus für Naturheilweisen in Harlaching.

06.04.17 (17:30 Uhr) "Und vergesst mir die Seele nicht - Die 5 Elemente nach Sebastian Kneipp" - Referentin Dipl. Sozialpädagogin und Gesundheitspädagogin (SKA) Pia Helmschrott

23.05.17 (Abfahrt 9 Uhr)Fahrt nach Lindenberg zu Psychoonkologin Frau Dr. Markusch (Rot-Kreuz-Klinik)

01.06.17 (17 Uhr) "Wie kann das Interdisziplinäre Cancer Center Ausburg (ICCA) die bestmögliche Behandlung für Krebspatienten sicherstellen?" - Referent Dr. Björn Hackanson

23.06. 17 Uhr Andacht in Salmannshofen - anschl. Scheunenfest

06.07. (18 Uhr) "Krebs - Risikofaktor für Armut. Kann da eine Reha helfen? - Referent Chefarzt Dr. Holger Hass - Paracelsusklinik Scheidegg.

