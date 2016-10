Gespächskreis für Angehörige von Demenzkranken in Meitingen

Meitingen : Begegnungsstätte am Fiakerpark |

Hospiz- und Palliativversorgung im Raum Meitingen

Unter fachlicher Anleitung trifft sich die offene Angehörigengruppe regelmäßig jeden 1. Montag im Monat. Der nächste Gesprächskreis für pflegende Angehörige findet am Montag, 7. November 2016 um 19.30 Uhr in der Begegnungsstätte am Fiakerpark, Schulweg 6 in 86405 Meitingen statt.Frau Mandy Lebender, Koordinatorin der Hospizgruppe Meitingen, berichtet von der Arbeit der ehrenamtlichen Hospizhelfer und den Versorgungsmöglichkeiten für schwerstkranke Menschen.Die Gruppe bietet auch die Gelegenheit zum Aus-tausch von Erfahrungen, Informationen und Tipps aus dem Betreuungs- und Pflegealltag, da das Gespräch mit Menschen, die sich auch in einer Pflegesituation befinden und die wissen wovon man spricht, sehr hilfreich sein kann.Weitere Auskünfte erteilt die Seniorenberatung, Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Augsburg unter Telefon 0821/3102-2718, sowie die Ökumenische Sozialstation Meitingen unter 08271/813940.