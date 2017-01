Gewinner des CSU-Weihnachtsrätsels stehen fest

Der erste Preis, eine viertägige Fahrt in den Deutschen Bundestag für zwei Personen, gestiftet von MdB Hansjörg Durz, ging an die Meitingerin Antonie Knaus. Riemensperger überbrachte ihr den Gutschein des Abgeordneten persönlich, und gratulierte auch allen anderen Gewinnern:2. Preis: Gerhard Libal, Waltershofen: Landtagsfahrt für 2 Personen, gestiftet von MdL Georg Winter;3. bis 6. Preis: einen Gutschein über je 30 Euro fürvon Blumen Baur in Meitingen, gestiftet von Uli Haid, für Reinhard Reiter, Erlingen;vom Hoflädle Deisenhofer in Herbertshofen, gestiftet von Christian Deisenhofer, für Markus Speer, Meitingen;vom Landgasthof „Zum Oberen Wirt“ in Ehingen, gestiftet von Markus Buffy, für Mariele Schaller, Meitingen;von der Wirtschaftsgemeinschaft Meitingen, gestiftet von Martin Jäger, für Lydia Burkert, Emersacker.