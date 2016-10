kein Rätsel, die Garten-Experten sind gefragt.

Wer kennt den Namen dieses Gewächses??Sieht aus wie ein Busch, hat im Frühjahr weiß-rosa Blüten,grüne Blätter, Rückseite silbrigFrüchte 3-4cm Durchmesser in der Form von grünen Granatäpfelchen,aber feine, pfirsichartige Schale, kaum sichtbare Längsrillen vom Stiel zur Blüte.Im Schnitt erkennt man feine Samenstände, einen angenehmen Duft nach grünem Apfel und einem leicht säuerlichem Geschmack.Die Einheimischen entfernen die Blüte, kochen die ganzen Früchte kurz in Zuckersirup und füllen das Kompott in Gläser.Danke schon jetzt für Eure Mühe.Bin für jeden Tipp dankbar.lg Peter