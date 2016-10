Heftige Erdbeben-Serie in Nordgriechenland

hatten wir Erdbeben am laufenden Band.Im Moment zähle ich 11 Beben mit den Stärken 4,4 bis 5,4....wenn man das rütteln liegend auf der Couch spürt,die Schranktüren klappern, die Weingläser klirrenwenn die Deckenlampen und die Fensterläden im Takt dazu hin und her schwingen,dann ist das schon heftig,obwohl sich das Bebenzentrum ca. 95km nördlich von uns befindet.Die Menschen in Ioannina sind nur 15km davon entfernt und haben deshalb die Nacht auf der Straße und auf Plätzen verbracht, wo es auch nicht so sicher war, denn es gab Steinschlag und Felsstürze in Bergnähe.