Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz - Samstag, 3. Dezember 2016

Meitingen : Rathausplatz |

Wenn das dritte Türchen am Adventskalender geöffnet wird, öffnet auch der Meitinger Weihnachtsmarkt seine Pforten.

Für einen Tag erstrahlt der Rathausplatz im Lichterglanz, in den weihnachtlich geschmückten Verkaufsständen gibt es so manche hübsche Kleinigkeit, Handgefertigtes und Kulinarisches zu erstehen. An Punsch und Glühwein wärmt man sich die Finger und steht zu einem Plausch zusammen, denn bekannte Gesichter trifft man hier mit Sicherheit - vor und in den Ständen. Denn: Der Weihnachtsmarkt wird ausschließlich von örtlichen Vereinen und ortsansässigen Betrieben bestückt. Und auch das Rahmenprogramm gestalten die Musikgruppen und Chöre, die im Markt Meitingen zu Hause sind.Den kleinen Besuchern verkürzt das Weihnachtstheater im Bürgersaal das Warten auf den Nikolaus. Er kommt am frühen Abend mit seinen Engeln „von drauß‘ vom Walde her“ und hat für jedes Kind ein Geschenk dabei.Wir freuen uns, wenn der Meitinger Weihnachtsmarkt mit auf Ihrem Programm für die Vorweihnachtszeit steht!Hinweis:Der Weihnachtsmarkt hat von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Nähere Informationen unter www.meitingen.de