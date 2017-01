Herzliche Einladung zum Musical „Tabaluga und das verschenkte Glück“

Meitingen : Bürgersaal Meitingen |



Was ist Glück? Das wisst ihr nicht? Dann kommt zu unserem Musical!



Im Rahmen der „Musical AG“ haben interessierte Schüler der sechsten und siebten Jahrgangsstufen der Dr.-Max-Josef-Metzger Realschule Peter Maffays Musical „Tabaluga und das verschenkte Glück“ einstudiert. Die Aufführung findet am Donnerstag, den 19.01.2017, um 19.00 Uhr im Bürgersaal in Meitingen (Schloßstr.4) statt. Unter der Leitung von Constanze von Tucher, Judith Lindsay und Andrea Fraitzl sowie mit Axel Feld in der Technik besingen die Schüler den Drachen Tabaluga, der gerade seinen Geburtstag feiert und dabei reich mit Halsketten beschenkt wird. Sein Widersacher Arktos hat aber ganz andere Vorstellungen… Spannung und viel Spaß sind auf jeden Fall garantiert!

Die Aufführung ist geeignet für Kinder ab dem Vorschulalter. Der Eintritt ist frei. Die Musical AG freut sich über Spenden.