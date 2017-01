Meitingen : Evangelische Johanneskirche Meitingen |

Das Jugendblasorchester Meitingen (JBO) feiert 2017 sein 25-jähriges Bestehen. Mit einem Kirchenkonzert in der evangelischen Kirche startet das JBO eine Reihe von Veranstaltungen in diesem Jahr. Abwechselnd mit dem Johannes-Chor Meitingen werden unter dem Motto "Hallelujah - Clap your hands" klassische und moderne Stücke präsentiert. Das Konzert beginnt um 18:30 Uhr in der Johanneskirche Meitingen. Der Eintritt ist frei.