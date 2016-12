Was wünschen Sie sich am ehesten für das nächste Jahr? Einen hohen Lottogewinn, Weltfrieden oder Gesundheit?

Für das nächste Jahr wünsche ich mir vor allem Gesundheit und eine feste Arbeitsstelle. Denn ohne Gesundheit kann man das Leben nicht genießen.Ich wünsche mir Gesundheit und zwar nicht nur für das kommende Jahr, sondern immer. Gesund zu sein ist das Wichtigste, was es gibt. Alle anderen Wünsche stehen an zweiter Stelle.Diese Frage ist ganz einfach zu beantworten: Gesundheit. Das ist das wichtigste Gut, dass es gibt. Ich wünsche mir, dass ich und die Menschen in meinem Umfeld gesund bleiben.Zu einem Lottogewinn würde ich natürlich nicht nein sagen, aber da kommt es immer auf die Höhe der Summe an. Gesund zu bleiben ist aber noch viel wertvoller als Reichtum.+++ meitinger Stimmungsbarometer +++Ich finde Meitingen toll. Die Menschen hier sind total nett und auch fröhlich. Ich bin erst seit Kurzem hier, aber das ist mir gleich aufgefallen. Außerdem gibt es hier alles, was man braucht.Eigentlich bin ich mit Meitingen sehr zufrieden, da komme ich gerne hin. Allerdings ist die Busverbindung zu meinem Heimatort Ellgau schlecht. Morgens kommt nur der Schulbus, da darf ich nicht mitfahren. Zwar fahren am Abend dann einige Busse, aber unter Tags nur einer. Über einen besseren Fahrtakt würde ich mich sehr freuen.