myheimat fragt nach: Wie hat Ihnen die mega 2016 gefallen?

Ich war nicht auf der mega. Eigentlich hatte ich es schon vor, hinzugehen, aber hatte dann leider keine Zeit.Es war nur wenig los auf der mega, was ich etwas verwunderlich finde. Aber uns hat das Angebot gut gefallen, wir waren sogar zwei Mal dort. Ich hätte es aber besser gefunden, wenn auf dem Messegelände auch ein paar Essensstände gewesen wären. Und dass auf dem Boden Popcorn und leere Luftballons herumlagen, fand ich etwas störend.Ich fand es ganz nett auf der mega, allerdings ist das Angebot im Vergleich zu früher zurückgegangen. Man findet nur noch wenige alltägliche Gebrauchsgegenstände und auch Technik und Bauelemente waren früher häufiger vertreten. Ansonsten war es eine schöne Messe.Auf der mega war ich nur ganz kurz. Im Zelt hätte ich es nicht lange ausgehalten, das Wetter war einfach zu heiß. Am Sonntag habe ich mir aber die Oldtimer angesehen, die draußen standen. Danach bin ich lieber ins Schwimmbad gegangen.+++ meitinger Stimmungsbarometer +++Ich lebe gerne in Meitingen, weil man überall hinlaufen kann. Es ist alles vorhanden, vom Arzt bis zum Bäcker. Ich gehe hier sehr gerne spazieren und shoppen.Wir wohnen schon seit über 30 Jahren zusammen in Meitingen und fühlen uns hier sehr wohl. Das einzige was fehlen könnte, ist ein Hallenbad.