Kuchenerlös von Hairdesign by Winkler an "Elterninitiative Krebskranker Kinder Augsburg"

Besonders erwähnenswert ist die Beteiligung von „Hairdesign by Winkler“, die künftig Echthaar für kostenlose Kinderperücken sammeln werden, um krebskranken Kindern, die ihre Haare verloren haben, ein Stück Normalität und Lebensfreude geben zu können.Neben Mutter Renate, die 1982 in das Geschäft einstieg und dieses Jahr ihr 35jähriges Berufsjubiläum feiern konnte, arbeitet Tochter Melanie als Geschäftsführerin seit 8 Jahren im Unternehmen. Nun haben sie modernisiert und ihr Augenmerk auch auf Spezielles wie Zweithaarspezialist/Herrenbartkonturen/Master of Color und Wellness, z.B. Aromaölmassage ausgerichtet. Auch die Masseurin Cynthia Körner ist neu im Angebot und bietet in Zusammenarbeit verschiedene Massagen und Wellnessprodukte an.Neben vielen Gästen stattete auch 1. Bürgermeister von Rehling Alfred Rappel dem neuen Salon einen Besuch ab und war begeistert von der Kreativität der Neugestaltung. Attraktionen gab es auch für die kleinen Gäste und trotz miesen Wetters konnten alle Besucher mit DJ-Musik in Partyzelten im Trockenen ihren Kaffee und selbstgebackene Kuchen genießen. Eine kleine Friseurmodenschau, die Einblick in das Leistungsvermögen des Friseursalons gab und die Aufmerksamkeit der Besucher in den Bann zog, schloss diesen Nachmittag ab.Verschiedene Events sind für das neue Jahr geplant. So wird es voraussichtlich im Januar eine Hochzeitsmesse mit Teilnehmer wie Goldschmied, Fotostudio, Nagelstudio, Floristen, Brautmoden und Gastronomie geben. Der modern gestaltete Friseursalon hat sich neue Wege für Wellness und Gesundheit auf die Fahne geschrieben.