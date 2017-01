24 Teilnehmer spielten am Samstag, den 21. Januar in 6 Partien um die Preise. Michael Klostermeir organisierte wie all‘ die Jahre das traditionelle Preisschafkopfen.Die ersten drei Plätze blieben in Thierhaupten. Sieger war Konrad Zewinger mit 102 Pluspunkte. Über Platz zwei freute sich Beni Kienberger (92) und auf den dritten Platz spielte sich Klaus Wagner mit 64 Punkten.