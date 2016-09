Herbstkonzert mit Elke Kottmair

Meitingen : Bürgersaal |

In ihrer Heimat zu singen ist für Elke Kottmair immer eine ganz besondere Freude. Die gefragte Sopranistin ist seit 2004 an der Staatsoperette Dresden und gibt Konzerte im In- und Ausland. Sie bringt auch diesmal wieder hochkarätige Kollegen mit nach Meitingen. Zusammen mit dem Tenor Gerald Hupach von der Semperoper Dresden präsentiert sie ein Feuerwerk bekannter Melodien aus „Die lustige Witwe“, „Die Csardasfürstin“, „Madam Pompadour“, „Gräfin Mariza“ und vielen anderen. Das Motto des Abends: „Küssen ist keine Sünd…“ Die beiden Künstler singen für Sie die schönsten Liebesarien und Duette von Franz Lehár, Emmerich Kálmán, Leo Fall u.a. Begleitet werden sie dabei am Flügel von Kapellmeister Wolfram Tetzner (Semperoper Dresden). Michael Suttner, bekannt u.a. vom Bayerischen Rundfunk, moderiert den Abend und hat sicher einige Überraschungen für Sie parat.



Karten für das Konzert zum Preis von € 20.-- erhalten Sie vom 04.10. bis 11.10.2016 bei der Kreisparkasse Meitingen und unter Tel. 08271 2838.



Text und Fotos: Annemarie Kottmair