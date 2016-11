Gefühlt fängt der Advent immer früher an. Wie finden Sie das?

Mir ist das eigentlich ziemlich egal. Ich finde es gut, dass ich schon vor Weihnachten die leckeren Süßigkeiten essen kann, deswegen habe ich mir gerade auch schon einen Stollen gekauft.Es ist ja schon lange so, dass Lebkuchen und Co. sehr früh verkauft werden. Aber dieses Jahr passt es wahrscheinlich noch weniger, da die Temperaturen Ende September richtig hoch waren. Ich finde, wenn man die weihnachtlichen Produkte zu früh einkauft, dann hat man an Weihnachten gar keine Lust mehr darauf.Mir würde es reichen, wenn die Weihnachtswaren erst verkauft werden, wenn Schnee liegt. Bei sommerlichen Temperaturen habe ich gar keine Lust auf Glühwein und Plätzchen, das ändert sich dann in der Adventszeit.Ich finde das schlecht. Das Gleiche passiert doch an Halloween: Das findet nur an einem einzigen Tag statt, doch die Läden sind Wochen vorher mit den entsprechenden Produkten ausgestattet. Das ist nur eine Geschäftsstrategie. Und meinen Geburtstag feiere ich ja auch nicht acht Wochen vorher.+++ meitinger Stimmungsbarometer +++Ich finde Meitingen völlig in Ordnung. Man hat alles vor Ort, zum Beispiel Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten. Und durch Zug und Bus haben wir eine gute Anbindung.Ich bin oft im Meitingen und finde, dass in der Rathausstraße eine verkehrsberuhigte Zone her soll. Der Straßenverkehr ist einfach störend und diese Stelle ist richtig gefährlich, gerade für Kinder. Ein Tempolimit und regelmäßige Verkehrskontrollen würden mehr Sicherheit schaffen.