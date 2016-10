End of Summertime Bike Tour mit Spendenaktion

Liebe Radsportsfreunde,Die Sommerzeit endet in diesem Jahr am kommenden Wochenende,aber die Bikesaison geht natürlich noch lange weiter!Bikeseason never ends!Deshalb laden wir Euch zu unserer traditionellen End of Summertime MTB Tour ein.Unsere diesjährige "End of Summertime Tour" führt durch unsere schwäbische Heimat.zum gemütlichen Einrollen auf Schotterstraßen über Markt, Zeisenried nachPossenried, von dort gehts über den Schloßberg von Hohenreichen auf Wald, Wiesenwegen und Pfadenvorbei an Wortelstetten, weiter in den Mertinger Forst und dann zurück nach Meitingen.Die Gesamtstrecke beträgt ca. 50 km mit einigen Anstiegen.nach der halben Strecke gibt´s wie immer unsere legendäre Verpflegungsstation mit Kaffee, Kuchen, Getränken.Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillige Spenden geben wir an dieWorld Bicycle Relief Hilforganisation weiter.Termin: Samstag 29. Oktober Start 14:00 UhrTreffpunkt: 86405 Meitingen Römerstraße 6Voraussetzungen: Geländetaugliches Fahrrad, sichere Fahrtechnik, körperliche Fitness für mittelschwere StreckenHelm, Handschuhe, Werkzeugset, Pumpe, Ersatzschlauchweitere Infos zur Strecke, GPS Daten: www.radsportstudio-meitingen.deTeilnahme ist nur mit Anmeldung bis Freitag 28. Oktober über servus@radsportstudio-meitingen.demöglich.Unser Geschäftle haben wir während der Winterzeit wie folgt geöffnet:Mittwoch 14:30 - 18:00Donnerstag 14:30 - 18:00Freitag 14:30 - 18:00Samstag 10:00 - 13:00Achtung bis Mittwoch 09. November nur nach Terminvereinarung, weil wir ein paar Tage Ulaub machen.wir freuen uns auf Samstag und wünschen Euch einen guten Start in die neue Woche,Bernhard und das Radsportstudio Team