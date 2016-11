4. Waltershofener Weihnachtshof

Meitingen : Bürgerhaus Waltershofen |

Die Dorfgemeinschaft Waltershofen lädt wieder ein:

Der Nikolaus beehrt uns ebenfalls

Am 09.12. findet der 4. Weihnachtshof am Bürgerhaus statt. Bei Glühwein, Punsch und anderen Gaumenfreuden wird sich gemeinsam auf die besinnliche Zeit eingestimmt.Begonnen wird der weihnachtliche Abend mit dem Gottesdienst in der Kapelle um 18:00 Uhr. Im Anschluss warten im Hof des Bürgerhauses bereits warme Mahlzeiten und heiße Getränke.Neben der körperlichen Verpflegung gibt auch wieder allerlei Handgemachtes zur kalten Jahreszeit zu kaufen. Die Erlöse kommen der Kirche in Waltershofen zu Gute.Das Highlight des Abends für unsere kleinen Gäste steigt dann um 19:00 Uhr: Der Nikolaus beehrt uns wieder, mit gutem Rat und weihnachtlichem Segen im Gepäck - und natürlich der ein oder anderen Leckerei.Wir freuen uns auf Euch!