Feuerwehr-Kalender zum Jubiläumsjahr der Westendorfer Wehr

Zum Finale des Jubiläumsjahrs der Freiwilligen Feuerwehr Westendorf gibt’s von den Floriansjüngern noch etwas ganz Besonderes – und das pünktlich zum Weihnachtsbasar ...

Mit viel Kreativität und Muße hat Gregor Eisele einen immerwährenden Feuerwehr-Kalender zusammengestellt, der mehr als nur ein Jahr verwendbar ist. Zu sehen gibt’s darin nicht etwa nur Erinnerungsfotos an das Vereinsjubiläum im Sommer, sondern auch Aufnahmen der Floriansjünger in Aktion. Der Kalender, der künstlerisch ein spannender Stilmix ist, wird beim Weihnachtsbasar am kommenden Wochenende verkauft.Nur 500 Exemplare gibt es davon und einige sind bereits reserviert. Der Kalender wird 9,95 Euro kosten und nach dem Verkauf beim Weihnachtsbasar noch im Dorfladen und direkt bei der Westendorfer Feuerwehr erhältlich sein. Zwei Euro des Verkaufspreises werden der Renovierung der katholischen Pfarrkirche St. Georg zu Gute kommen.