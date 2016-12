Diese neuen Schulweghelfer sorgen für Sicherheit

Auch Bettina Spingler, die nicht mit auf dem Foto ist, ist den Kindern an der Sternkreuzung eine wichtige Hilfe. Desiree Aufderheide sorgt bereits seit Schuljahresbeginn am Zebrastreifen an der Hauptstraße für einen sicheren Schulweg der Grundschüler. Nachdem der erste Aufruf nach Schulweghelfern leider erfolglos blieb, ist die Gemeinde (links im Bild Bürgermeister Steffen Richter) ebenso wie die Grundschul-Rektorin Michaela Leinweber (Zweite von links) nun froh, professionell von Verkehrspolizist Bernd Krämling (rechts) geschulte Schulweghelfer im Einsatz zu haben.