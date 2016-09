ILLUMINA – Lütetsburger Wasserfantasien

Poetisch und sehr berührend möchte ich diese (für mich) grandiose Farb- und Klang-Inszenierung von Wolfram Lenssen nennen.Sie hat mich vom ersten Schritt in den Park in meinen Bann gezogen.Die Wege waren ausgeleuchtet mit Bodenkerzen.Allein das hat schon einen großen Zauber auf mich ausgeübt, hat mich gleich gefangen und als ich die ersten Musiktöne hörte bekam ich schon eine Gänsehaut!!Diese Farbenpracht hat mich einfach mitgerissen, zum Teil mit Musikklängen, als würde ich durch das Land der Elben gehen.Ich finde kaum die richtigen Worte dafür, vielleicht gibt es auch gar keine dafür.Es ist ein inniges Gefühl das man spürt – als würde man in den Farben baden.Mystisch, geheimnisvoll, leise Töne, kurze Geschichten auch Wissenswertes wird einem hier vermittelt.Es ist in jedem Fall einen Besuch wert.Wer Lust hat und sich auf so etwas Schönes und Außergewöhnliches einlassen kann -wer sich fallen lassen kann und wie ein Schwamm die Wege entlang geht und alles aufsaugt -der ist HIER genau richtig.Ich für meinen Teil hätte die ganze Nacht dort bleiben können.Zugedeckt von den Farben und den Klängen und den Musikstücken.DANKE, dass ich DAS erleben durfte.Dieses Erlebnis werde ich niemals vergessen.