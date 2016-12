NACHT-(SCHATTEN)

das Dunkel schluckt alles.Auf einmal ist alles gleich,die Nacht voller Schatten.Ach würden doch alle Menschenauch am Tage es so sehen können.Dann gäbe es keine Klassen,es gäbe keine Unterschiede.Dann müsste jedem Menschenbewusst werden,dass wir alle gleich sind.Ob blond, ob braun...ob arm oder reich...Wir sind und bleiben es alle,ob bei Tag oder Nacht -MENSCH..Ich wünschte mir, es könnten und würdenalle Menschen so sehen.Ignoranz würde zu Toleranz werden...Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung,Kaltherzigkeit würde zu Liebe werden,Egoismus zu Gemeinsamkeit,Ausweglosigkeit würde zu Stärke werden,Stärke würde uns Mut machenund Mut würde uns Vertrauen schenken...Vertrauen in eine Zukunft, in deralle Menschen gleich sind, es keine Unterschiede gibt,so wie in der Nacht..denn in der Nacht sind alle Katzen grau.Und wenn wir es schaffen,es so zu sehen,wie in der Nacht alle Schatten gleich sind,dann können wir alle in eineBUNTE Welt, in eine bunte Zukunft schauen...Wer schwarze Schatten bunt sehen kann,der kann es auch schaffen,die Welt in einem guten Licht zu sehen..Wer durch die Nacht voller Schatten gehen kann,der kann auch den Mond zum Leuchten bringenund Sterne vom Himmel regnen lassen.