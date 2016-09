Das stimmt.Denn so macht es nur die Liebe aus,wen wir schön finden.Dick – dünn, groß – klein, reich – arm oderintrovertiert – extrovertiert.Wenn die wahre Liebe uns blind macht,dann sehen wir den Menschen, den wirlieben genau so, wie er ist und was er ist.Lieben und geliebt werden hat sovieleFacetten.Jeder macht es anders und deshalbliegt die Schönheit, die darausresultiert auch im Auge des Betrachters.Schönheit ist realtiv und deshalb in sovielfältiger Art und Weise zu finden.Gefühle wie Geborenheit, Freude, Stolz und auchdas Wissen, zusammen zu gehören.. all diese Dingeund noch so vieles mehr macht Schönheit unddamit LIEBE aus.