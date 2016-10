Der Herbst kann soviele Momente der Poesie zaubern,so empfinde ich es zumindest.Immer wieder wird die Natur neu geboren, wächst undgedeiht, erblüht und grünt.Der Herbst lässt dann alles wieder fallen, um immerwieder neu zum Leben erweckt zu werden.Der Herbst, so bunt - mit einer Sonne (wenn sie scheint),die so tief steht und doch so strahlt -den Abendhimmel immer wieder in die schönsten Farbentaucht.Der Herbst - wenn er loslegt, dann kann man gewiß sein,dass wenn vieles in der Natur "stirbt".. nicht von Dauer ist..Denn wenn der Herbst kommt - dann ist auch Leben in Sicht.