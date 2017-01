#liebteuchderliebewegen#weildieseelensichgefundenhaben#seidihreineeinheitgeworden#seidihrverschmolzen#mithautundhaar#vertrauenhumorzusammenhalt#wennihrausZWEIdannEINSgewordenseid#dannliebensicheureseelen#dannistdieebeneerreicht#dannhabensichkörperundgeistgefunden#dannliebensiesich#dannistdieLIEBEechtundwahrhaftigIst das geschehen, dann könnt ihr euchverlieren....Um sich im WIR wiederzufinden...Euer Lächeln wird den ganzen Raum zum Leuchten bringen,wie das Leuchtfeuer eines Leuchtturms.Diese Lichtstrahlen, Eure Lichtstrahlen werden sichim Glas brechen und es wird sein, als würden siedie ganze Welt bedecken.Aus ZWEI MACH EINS...Aus DU und ICH wird ein WIR!!Festhalten - niemals loslassen - immer daran arbeiten -auch mal abwarten – und habt immer VERTRAUEN in euch!!Liebe kann alles zudecken...Wie leiser Schnee, der herabrieselt und leicht einen samtweichenMantel über alles hüllt.Wie die Sonne, die mit ihrer Wärme alles umzingelt.Wie der volle Mond, der alles erleuchtet, wie eine Taschenlampe.Wie die unzähligen Sterne am Himmel, die so hell scheinen undschimmern, dass sich ihr Funkeln in unseren Augen spiegelt.Liebe kann alles sein – Liebe IST alles. <3Ich wünsche jedem von Euch eine solche Liebe von Herzen.Jeder hat eine solche verdient.Liebe GrüßeEureLuise© LNauScho