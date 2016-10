Hilfe für Hamburger Obdachlose - «Ein Herz für Klaus»

Max initiierte die Aktionund sammelte schonder heute immer noch wohnungslos auf Hamburgs Straßen lebt. "Ich habe ihn nie vergessen", berichteter Max Bryan zum Hintergrund seines Engagements und will Klaus mit einem nur aus Spenden finanzierten Wohncontainer das Überwintern in Hamburg ermöglichen.- so viel kostet die Anmietung eines Containers für Klaus für 6 Monate von November bis April 2017. Der Kaufpreis des Containers liegt bei 6200 EUR. "Sollten die auch noch zusammenkommen, müsste Klaus nie wieder zurück auf die Straße" - erklärt Max Bryan in seinem Blog.Ich finde diese Aktion einfach nur Klasse! Wirklich wunderbar, daran sollte sich die Stadt Hamburg mal ein Beispiel nehmen, die für die Obdachlosen nicht genügend tut. Erst kürzlich war die Rede davon, dass die Obdachlosen nur Nachts in ihren Containern bleiben dürfen und tagsüber wieder raus müssen. "Gerade für ältere Menschen ist das eine Tortur", erklärt Bryan, der es besser machen will und das scheint auch zu klappen.Viele Menschen zeigen dieser Tage Herz für den Obdachlosen Klaus und spendeten tausende von Euros um Klaus das Überwintern in Hamburg zu ermöglichen. Von einemspricht Max Bryan. Das bedeutet, die Unterbringung des Obdachlosen ist - anders als sonst - nicht an Bedingungen geknüpft.. Strom und Verbrauch zahlt Max Bryan aus den eingenommenen Spenden und die fließen reichlich. Die Menschen vertrauen ihm, auch weil er sich über Jahre hin eine gewisse Reputation erarbeitet hat und Bryan behandelt - wie es sich für einen Blogger gehört - alles auch ganz transparent. Bryan postet sogar Kontoauszüge, welcher Verein macht das schon?Nach diesem 1. Erfolg mit Klaus will Max Bryan in jedem Fall weiter machen und noch viele weitere Container aufstellen.- erklärt Max Bryan und er tut gut daran.Margarete Seemann hat einmal gesagt:und in diesem Zusammenhang auch ein riesiges Dankeschön von mir an Alle, die bislang gespendet haben. Ich freue mich so sehr für diesen Erfolg und Helfen macht ja auch glücklich. Ich selbst habe auch schon gespendet.Ich danke Allen, die das Projekt unterstützen!Von HerzenLuise Schoolmann