Schwimmen: 7. Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften der Masters in Hannover

In diesem Jahr werden nach 2011 und 2014 die Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters bereits zum dritten Mal im Stadionbad in Hannover ausgetragen. Obwohl für die Wassersportfreunde 1898 Hannover die Ausrichtung dieses Großevents kein Neuland ist, wurden sie dennoch von den Massenmeldungen von 1230 Teilnehmern, die 4076 Einzel- und 394 Staffelstarts abgaben, schlichtweg überrollt. Waren es im letzten Jahr noch 232 Vereine, die ihre Aktiven im deutschlandweiten Altersklassenvergleich auf die Schwimmbühne schickten, sind es 2016 satte 330 Vereine, davon 22 aus Hessen. Bleibt abzuwarten, ob die umfangreichen Renovierungsarbeiten des Stadionbades auch in diesem Jahr optimale Wettkampfbedingungen bieten.In gewohnter Zusammensetzung geht das Marburger Quartett Peter Böhm (AK 40), Fabian Grün, Steffen Dommermuth (beide AK 35) und Christian Meißner (AK 30) in den Farben des Marburger SV in Hannover an Start. Peter Böhm schwimmt erstmals in der Altersklasse 40 (zuvor AK 35). Neben Christian Gärtner vom TSV Quakenbrück bekommen es Fabian Grün und Steffen Dommermuth über 50 m und 100 m Freistil sowie über 50 m Schmetterling mit einer wirklich harten Nuss zu tun. Stephan Kunzelmann von der SG HT 16 Hamburg schaut auf eine langjährige Karriere bei Olympia, Europameisterschaften und auch bei Deutschen zurück. Anfang November schwamm er bei der DMSM in Hamburg über 50 m Freistil in 23,04 Sekunden einen neuen Deutschen Rekord bei den Masters.Auch die Staffeln versprechen spannende Wettkämpfe. Während es in der 4x50 m Lagen-Staffel um die Titelverteidigung geht, ist in der 4x50 m Freistilstaffel noch Luft nach oben. Die Vorjahrs-Zweiten gehen mit der schnellsten Meldezeit ins Rennen.