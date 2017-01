Zu Jahresbeginn standen am Wochenende mit den Hessischen Meisterschaften „Lange Strecke“ die ersten Titelkämpfe im neuen Wettkampfjahr auf der 50-Meter-Bahn in der Aquarena in Dillenburg an. 40 Vereine meldeten 337 Aktive zu 520 Einzelstarts.Als einzige Schwimmerin hielt Petra Sonthoff in der Altersklasse 50 über 400 m Lagen die Fahnen für den Marburger SV hoch. Nach drei Jahren Pause auf dieser Strecke, stellte sie sich erstmals wieder der Herausforderung und lag in 6:57,14 Minuten nur knapp über ihrer Bestmarke von 2013. Ihre gute Leistung wurde mit Hessischem Gold in der Altersklasse belohnt.Foto: Petra Sonthoff