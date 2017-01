Einer meiner guten Vorsätze für 2017 - Achtung Satire - oder etwa nicht ?

Also gehe ich jeden Tag auf die Straße und erkläre den Passanten, was ich gegessen habe, wie ich mich fühle, was ich am gestrigen Abend gemacht habe, was ich heute und zur Zeit mache, was ich morgen machen werde, gebe ihnen ein Foto von meiner Frau und meinen Kindern, von meinem Hund, den ich hatte, wie ich mein Auto wasche, wie meine Frau näht usw, ich höre aufmerksam den Gesprächen anderer zu und sage dann: ,,Es gefällt mir!"Und siehe da, es funktioniert !Zur Zeit habe ich fünf Personen, die mir folgen:2 Polizisten, 1 Psychiater, 1 Psychologe und 1 Sanitäter.Läuft super bisher !