Werden Sie zum Lobbyismus-Experten/zur Lobbyismus-Expertin - LobbyControl e.V. startet Lobby-ABC im lobbykritischen Lexikon Lobbypedia

"13. November 2016 von Felix KamellaWas verbirgt sich hinter Greenwashing oder Bürgerdialogen? Was machen eigentlich ein Spin Doctor oder eine PR-Agentur? Was unterscheidet eine Third Party Campaign von Deep Lobbying? Lobbyismus kann viele Formen annehmen und ist nicht immer einfach zu durchschauen.Das wollen wir ändern und Sie zu Lobbyismus-Experten machen. Daher starten wir heute in unserem lobbykritischen Lexikon Lobbypedia ein Lobby-ABC. Ab sofort werden wir dort jeden Sonntag einen neuen Begriff rund um das Thema Lobbyismus kurz und verständlich erklären – damit alle einseitige Einflussnahme besser erkennen und sich dagegen wehren können.Den Anfang machen wir heute mit:..."