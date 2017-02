Mit der Jungen Alternative Marburg-Biedenkopf wurde der 10. JA-Kreisverband in Hessen gegründet

Am verg. Sonntag, dem 29. Januar 2017, wurde der Kreisverband Marburg-Biedenkopf der Jungen Alternative Hessen gegründet. Er ist der insgesamt zehnte gegründete JA-Kreisverband in Hessen. Die Junge Alternative wurde im November 2015 auf einem Delegiertenparteitag in Hannover als offizielle Jugendorganisation der AfD anerkannt, hat derzeit bundesweit mehr als 1.500 Mitglieder und steht jungen Menschen im Alter von 14 bis 35 Jahren offen.

Aus der Taufe gehoben wurde der neue JA-Kreisverband mit Unterstützung von Fabian Flecken (Sprecher des Landesvorstand der JA Hessen), Eric Markert (Vorsitzender des AfD KV Marburg-Biedenkopf), Karl-Hermann Bolldorf (Vorsitzender der Kreistagsfraktion Marburg-Biedenkopf) der als Wahlleiter agierte, und Henning Thöne (AfD KV Hochtaunuskreis), der die Versammlung leitete. Die anwesenden Mitglieder wählten Simon Büssing als ihren Sprecher, sein Stellvertreter wurde Nils Grunemann. In das Amt des JA-Kreisschatzmeisters wurde Julian Schmidt gewählt.AfD-Kreissprecher Eric Markert machte zu Beginn deutlich, dass die Gründung dieses Kreisverbands die Fortführung des strukturellen Erweiterungsprozesses der JA Hessen bedeute. Die Junge Alternative stellt als politischer Zusammenschluss konservativer und heimatliebender junger Menschen den Innovationsmotor innerhalb der AfD dar. Dies ist durch sehr aktives inhaltliches und personelles Engagement sichtbar. Er kündigte zudem abschließend an, dass er in Zukunft eine intensive Zusammenarbeit suchen und einen regelmäßigen sowie konstruktiven Dialog mit der Kreis-JA suchen wird.Der einstimmig gewählte JA-Kreissprecher Simon Büssing machte deutlich, dass er die Kreisverbandsgründung als einen wichtigen Schritt sieht, um mehr junge Menschen im Kreis Marburg-Biedenkopf für die Positionen der JA und AfD zu begeistern und die Neumitgliedergewinnung voranzutreiben. Mit einer engen und vertrauensvollen Arbeit wird man gemeinsam eine Menge erreichen können.Nach der Wahl gratulierte AfD-Kreissprecher Markert dem neu gewählten Vorstand und überreichte "Starterpakete", die neben dem Grundgesetz, dem AfD-Programm und der JA-Landessatzung auch Büro-Utensilien beinhalteten, die eine ordnungs- und satzungsgemäße Arbeit auf Vorstandsebene erleichtern werden