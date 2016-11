Donald Trump: Erste Rede nach Wahlsieg

sagt. Und seine Aussagen nicht nur aus zweiter oder dritter Hand zu hören. Hier seine Rede direkt nach dem Wahlsieg:Die Übersetzung wurde auf den NachDenkSeiten veröffentlicht.Übersetzung des Transkripts seiner Rede (Nov 9, 2016, 3:06am EST), veröffentlicht auf Vox.com Danke an alle.Ich habe euch schon warten lassen. Kompliziertes Business.Ich habe gerade einen Anruf von Staatssekretärin Hillary Clinton erhalten. Sie hat UNS gratuliert, zu unserem Sieg. Und ich habe ihr und ihrer Familie zu diesem sehr, sehr hart geführten Wahlkampf gratuliert. Sie hat sehr hart gekämpft. Hillary hat sehr lange Zeit und sehr hart gearbeitet und wir schulden ihr eine große Portion Dankbarkeit für ihren Dienst an unserem Land, und das meine ich sehr ehrlich.Wir müssen zueinander finden. Alle Republikaner und Demokraten und Unabhängige unserer Nation rufe ich auf: Es ist Zeit für uns, zueinander zu kommen als ein vereinigtes Volk. Ich verspreche jedem Bürger unseres Landes, dass ich der Präsident alle Amerikaner sein werde. Und das ist mir so wichtig.An alle, die sich in der Vergangenheit dazu entschlossen hatten, nicht mich und zu unterstützen – und das waren ein paar Leute: Ich reiche euch die Hand und bitte um euren Rat und eure Hilfe, damit wir zusammenarbeiten können und unser großartiges Land vereinen.Wie ich schon von Anfang sagte: Unser Wahlkampf war eigentlich keiner, sondern vielmehr eine unglaubliche und großartige Bewegung von Millionen hart arbeitenden Männern und Frauen, die ihr Land lieben und sich eine bessere, hellere Zukunft für sich und ihr Familie wünschen. Es ist eine Bewegung von Amerikanern aller Rassen, Religionen, Backgrounds und Überzeugungen, die wollen – und erwarten – dass unsere Regierung dem Volk dient. Und dem Volk dienen, das wird sie.Ich habe mein ganzes Leben in der Geschäftswelt verbracht und mich mit dem unerschlossenen Potential von Projekten und Menschen in aller Welt beschäftigt.Und das möchte ich jetzt für unser Land tun. [Da gibt es] riesiges Potential. Ich habe unser Land sehr gut kennengelernt – enormes Potential. Das wird eine wunderschöne Sache. Jeder einzelne Amerikaner wird die Möglichkeit haben, sein oder ihr vollstes Potential zu entfalten. Die vergessenen Männer und Frauen unseres Landes werden nicht länger vergessen sein..Wir werden unserer Innenstädte in den Griff bekommen und unsere Autobahnen, Brücken Tunnels, Flughäfen, Schulen und Krankenhäuser neu bauen. Wir werden unsere Infrastruktur renovieren, die – nebenbei bemerkt – unvergleichlich werden wird. Und wir werden Millionen Menschen in Arbeit bringen mit dieser Renovierung.Und wir werden außerdem – endlich – unsere großartigen Veteranen versorgen, die so loyal waren. Und ich habe viele von ihnen kennengelernt auf dieser 18-monatigen Reise. Die Zeit, die ich mit ihnen während der Kampagne verbrachte, gehört zu den größten Ehren, die ich erlebt habe. Unserer Veteranen sind unglaubliche Menschen.Wir werden ein Projekt des nationalen Wachstums und der Erneuerung starten. Ich werde die kreativen Talente unseres Volkes nutzen und wir werden die besten und hellsten aufrufen, ihre enormen Talente zum Wohle aller freizusetzen. Das wird passieren. Wir haben einen großen Wirtschaftsplan. Wir werden unser Wachstum verdoppeln und die stärkste Wirtschaft der Welt werden.Das werden wir.Wir werden großartige Beziehungen haben.Wir erwarten, großartige Beziehungen zu haben. Kein Traum ist zu groß, keine Herausforderung zu riesig. Nichts, das wir uns für unsere Zukunft wünschen, liegt außerhalb unserer Reichweite. Amerika wird sich nicht länger mit irgendetwas anderem als dem Besten zufrieden geben.Wir müssen das Schicksal unseres Landes wieder in unsere Hand nehmenund große, stolze und wagemutige Träume haben. Wir müssen das tun. Wir werden für unser Land wieder Träume haben – von schönen und erfolgreichen Dingen. Der Weltgemeinschaft sagen, dass wir – während wir Amerikas Interessen immer auf Platz 1 stellen werden – fair mit jedem umgehen werden. Mit jedem. Mit allen Menschen und allen anderen Nationen.Und nun möchte ich diesen Moment nutzen um den Menschen zu danken die mir bei diesem, wie sie sagen „sehr sehr historischem Sieg“ geholfen haben.“Dank an Familie und MitarbeiterTrump dankte im folgenden seinen Eltern, die nun auf ihn herabschauen würden. Außerdem seiner Familie und seiner Frau. Dann seinem Unterstützer-Team, dass er namentlich vorstellte, darunter auch New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani. Er bedankte sich auch bei den Personenschützern vom Geheimdienst und der New Yorker Polizei, die oft unterschätzt werde.„Es ist das, was man ein historisches Ereignis nennt. Aber damit es wirklich. historisch wird, müssen wir einen großartigen Job machen, und ich verspreche euch, dass ich euch nicht enttäuschen werde. Wir werden einen großartigen Job machen. Ich freue mich sehr darauf, euer Präsident zu sein.“Nun, da der Wahlkampf vorbei sei, beginne erst die Wirkliche Arbeit seiner Bewegung:„Wir werden jetzt ab sofort für das amerikanische Volk arbeiten“, schloss Trump. Dies sei ihm eine Ehre:„Ich – liebe – dieses – Land!“Quelle: http://www.epochtimes.de/politik/welt/trumps-siege...