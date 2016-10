Vorspiel39 präsentiert die Komödie Boeing Boeing von Marc Camoletti

Marburg : Kulturzentrum Waggonhalle |

Bernard liebt das Leben als Gallerist mit drei süßen Verlobten. In seiner schicken Pariser Wohnung lebt und plant er sein Liebesleben präzise. Die Haushälterin Berthe sorgt mit all ihrer Energie dafür, dass alles reibungslos funktioniert, bis eines Tages Robert Castin auftaucht und drei namenhafte Fluglinien die Flugpläne ändern...

"Boeing-Boeing" wird von Kritikern als Mutter aller Komödien bezeichnet. Der Franzose Marc Camoletti schrieb das Stück, welches 1960 in Paris uraufgeführt wurde und 1965 am Broadway Riesenerfolge feierte.

Unter der Regie von Svenja Herzog präsentiert Vorspiel 39 e.V. (Herbert Helmbrecht (Bernard), Norbert Rechlin (Robert Castin), Ingrid Feike (Fräulein Berthe), Nina Schnautz (Miss Janet), Lisa Immel (Mademoiselle Jaqueline), Kathrin Franz (Fräulein Judith), Winfried Jarke (Taxifahrer))

nach einem Jahr Probe das Stück mit der Premiere am 26.10.2016 um 20.00 Uhr in der Wagonhalle Marburg.

Weitere Aufführungen finden jeweils um 20:00 Uhr am 27.10. / 28.10. und 29.10. in der Waggonhalle Marburg statt. Am 26.11.2016 um 19.30 findet die in diesem Jahr letzte Aufführung im Musik - und Kulturhaus Niederwalgern statt. Weitere Infos finden Sie unter www.vorspiel39.de.

Vorspiel 39 freut sich auf Ihr Kommen, denn da wo Menschen gemeinsam lachen, treffen sich die Seelen am meisten.