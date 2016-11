Marburg : Verein für Briefmarkenkunde Marburg 1892 e.V. |

Hallo Briefmarkenfreunde und Münzsammler!

Am Sonntag den 20. November 2016 ab 10:00Uhr, ist es wieder so weit. Die Mitglieder vom Verein für Briefmarkenkunde Marburg 1892 e.V. treffen sich in der „Alten Schule“ Stiftstraße 28, 35037 Marburg/Ockershausen, zum Tauschen. Gäste sind wie immer herzlich eingeladen.

Themen: Rückblick auf das Pokalkegeln 2016. / Vorbereitungen Adventsfeier. / Tauschen,stöbern und gute Gespräche.

Weitere Infos und Bilder auf der Internetseite: www.briefmarkenverein-marburg.de