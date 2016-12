Sonntag Luciafest!

Sonntag, 4.12. 2016, 14 Uhr, Luciafest in der Lutherischen Pfarrkirche St. Marien. Anschließend Julfest mit Tanz um den Baum, Jullotterie, schwedischem Gebäck und Glögg im Melanchthonhaus, Luth. Kirchhof 3.Lucia kommt recht früh zu uns, dafür hat sie musikalische Verstärkung vom Ockershäuser Chor "Ocktave" mitgebracht. An der Orgel wird uns Friedel W. Böhler begleiten.Unser diesjähriges Programmheft ist 28 Seiten dick und enthält die Lieder mit Noten und deutscher Übersetzung, Wissenswertes rund um das Luciafest, die bekannten Gedichte "Nyårsklockan" (ebenfall schwedisch/deutsch) und Rydbergs "Tomten", sowie das Originalrezept für "Lussekatter" und ein kleines Preisausschreiben.Beim anschließenden kleinen Julfest im Mehrgenerationenhaus (Melanchthonhaus) können die "Lussekatter" probiert werden (Dank an Sonja Sell!).Nach wie vor können noch weitere Kinder am Luciazug teilnehmen. Treffpunkt ist 13 Uhr an der Pfarrkirche. Kostüme sind vorhanden.In der Hoffnung auf eine - wie im vorigen Jahr - voll besetzte Kirche freue ich mich auf schöne gemeinsame Stunden der Vorfreude auf die Wiederkehr von Licht und Wärme in unsere kalte winterliche Welt!Die Veranstaltung in der Kirche und im MGH sowie das Programmheft sind kostenfrei!