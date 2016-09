ORIGINAL SCHWEDISCHER KAFFEE wird am 3. Oktober am Stand des Deutsch-Schwedischen Freundschaftsverein Marburg e.V. ( Stadthalle Marburg) kostenlos ausgeschenkt. Außerdem gibt es wieder viele Bücher skandinavischer Autoren (zum Teil in der Originalsprache) ebenfalls kostenlos zum Mitnehmen!Das ganze Programm: