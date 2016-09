Neues vom Deutsch-Schwedischen Freundschaftsverein Marburg e.V.

Am 3. Oktober seid ihr alle herzlich eingeladen, an unserem Stand zum Tag der kulturellen Vielfalt (Stadthalle) kostenlos Original schwedischen Gevalia-Kaffee zu trinken. Als "dopp" gibt es dazu schwedische Haferkekse. (Zur Erläuterung: In Schweden trinkt man den "kaffe med dopp", wobei dopp für "Taufe" steht - ein Gebäckstück wird in den Kaffee getunkt/getauft...)Im Anhang findet ihr die Ankündigung der Tove Jansson-Lesung im Mehrgenerationenhaus (16. Oktober)Ganze viele Fernsehtipps für die kommende Woche mit schwedischem Kontext gibt es auf der (öffentlichen) Gruppenseite des DSFV auf Facebook.Wir sehen uns am Montag?!Hjärtliga hälsningar!