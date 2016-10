Mundart im Lahntal - Bellnhäuser Platt

Bellnhausen gehört zur Großgemeinde 35112 Fronhausen an der Lahn. https://de.wikipedia.org/wiki/Bellnhausen_ (Fronhausen)Die beiden Zwillingsbrüder Heinz und Willi Rabenau aus Bellnhausen und Roth, sind die Verfasser mehrerer Publikationen in Bellnhäuser Platt. Mit großem Fleiß und Ausdauer haben sie die Texte in Bellnhäuser Mundart oder Platt verfasst, was nicht so leicht ist, wie in Hochdeutsch zu schreiben.Wer Dialekte mag, kann sich die verschiedenen Publikationen bei den Brüdern bestellen. Heinz Rabenau, Tel. 06426-6103, Willi Rabenau, Tel. 06426-6118.Ich konnte die drei Büchlein bereits erwerben, s. Fotos unten.