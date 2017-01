Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Georg Friedrich Händel !

Marburg : Kirche St. Peter und Paul |

Am Sonntag, dem 12. Februar 2017 singt der Marburger Konzertchor um 17:00 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul in Marburg, Biegenstraße 18, den Messias von Georg Friedrich Händel



Anlässlich der Wiederkehr von Händels Geburtstag (23. Februar 1685 in Halle) singt seit dem Jahr 2000 ein internationaler Chor mit über 400 Sängern an seinem Geburtstag sein weltberühmtes Oratorium "Der Messias". In Marburg führt der Marburger Konzertchor dieses Werk knapp zwei Wochen vorher in der Kirche St. Peter und Paul auf.

Der wohl bekannteste Satz des Oratoriums ist das Halleluja, der Abschluss des zweiten von drei Teilen. Im festlichen D-Dur geschrieben kann sich kaum jemand seiner Wirkung entziehen. Man sagt, dass Georg II beim ersten Hören dieses Chores aufgesprungen sei und alle anderen seinem Beispiel gefolgt seien. Deshalb ist es in England üblich aufzustehen, wenn das Halleluja gesungen wird.

Ein Zeitgenosse Händels schreibt über den Messias: „Das ganze Oratorium steht weit über allem, was ich mir vorstellen konnte, bevor ich es gesehen und gehört hatte. Diese Musik scheint sich von jeder anderen zu unterscheiden und das ist ist so bemerkenswert daran. Die Komposition ist meisterhaft und kunstvoll, doch gleichzeitig die Harmonie so großartig und offen, dass sie allen gefällt, die Ohren haben zu hören……“

Händel dirigierte den Messias viele Male. Dabei änderte er ihn oft, um ihn den aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Somit gibt es keine wirklich authentische Fassung. Bei unserer Aufführung ist das Werk um einige Nummern auf etwa zwei Stunden gekürzt.



Unter der bewährten Leitung von Prof. Siegfried Heinrich hören Sie:

Marta Gamrot-Wrozł, Sopran

Barbara Buffy, Alt

Florian Brauer, Tenor

Florian Dengler, Bass

Orchester Virtuosi Brunenses, Marburger Konzertchor



Karten zum Preis von 25 € | 20€ | 16 € | 12 € gibt es ab dem 15. Januar 2017 bei der Tourist-Information, Biegenstraße 15, Marburg, 06421/99120 und im Musikhaus am Biegen, Biegenstraße 20, 06421/63703. Sie können Eintrittskarten auch direkt beim Marburger Konzertchor per E-Mail vorbestellen unter karten@marburger-konzertchor.de. Schüler und Studierende erhalten 5 € Ermäßigung an der Abendkasse.