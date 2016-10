Den Donnerberg erwandert.

Weiter führte der Weg in Richtung Allna-Weiershausen, einem idyllisch gelegenen kleinen Dörfchen, dessen Ersterwähnung im 13. Jahrh. auf den damals in Marburg ansässigen Deutschen Orden zurückgeht. Leicht bergan ging es nun weiter zum 370m hohen Donnerberg, einem breiten und relativ langgezogenen Bergrücken bei Weiershausen. Nahe des Gipfels wurden die Überbleibsel eines ehemaligen, nach 1990 geschlossenen Nato- Munitionsdepots mit seinen Bunkeranlagen in Augenschein genommen. Es ist inzwischen in Privathand, aber immer noch von einem Stacheldrahtzaun umgeben und öffentlich nicht zugänglich. Das "Alte Feld" kam in Sicht: Hier traf sich einst die Jugend der umliegenden Dörfer, um bei Musik Feste zu feiern und zu tanzen. Dabei entstand so manche Freundschaft.Leider mußten einige Geheimnisse des Donnerberges ungelüftet bleiben:So konnte die "Hirschkanzel", eine Felsenformation, die nach der Legende als vorgeschichtliche Kult-u. Richtstätte gedient haben soll, aus Zeitgründen leider nicht mehr aufgesucht werden.