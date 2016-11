Die Eltern haben es der Tochter mit Widmung hinterlassen, heute wohne ich mit meiner Frau, also der Urenkelin der Erbauer, in vierter Generation, in diesem über 200 Jahre alten Fachwerkhaus aus dem Jahre 1804.In damaliger Zeit war es üblich, dass bei Kinderlosigkeit einer Ehe, ein Kind der Geschwister adoptiert wurde, um das Haus im Familienbesitz zu behalten.In schöner alter Frakturschrift gedruckt, ist dies Büchlein über hundert Jahre alt !Ich werde es weiterhin in Ehren halten.