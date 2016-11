Nur eine kleine Geschichte, aber mit großer Wirkung !

Rechtsanwälte sollten niemals einer alten Dame eine Frage stellen, wenn sie nicht auf ungewöhnliche Antworten vorbereitet sind.In einem Gericht einer kleinen Stadt in Kanada, rief der Anwalt des Klägers die erste Zeugin in den Zeugenstand. Eine ältere, großmütterliche Frau.Er ging auf sie zu und fragte sie: ,,Mrs. Miller, kennen Sie mich?" Sie antwortete: ,,Ja, ich kenne Sie, Mr. Walton. Ich kenne Sie, seit Sie ein kleiner Junge waren und offen gesagt, Sie haben mich sehr enttäuscht. Sie lügen, Sie betrügen Ihre Frau, Sie manipulieren die Leute und reden schlecht über sie hinter deren Rücken. Sie glauben, Sie sind ein bedeutender Mann, dabei haben Sie gerade mal so viel Verstand, um ein paar Blatt Papier zu bewegen.Ja, ich kenne Sie.''Der Rechtsanwalt war sprachlos und wusste nicht, was er tun sollte, ging ein paar Schritte im Gerichtssaal hin und her und fragte die Zeugin dann: ,,Mrs. Miller, kennen Sie den Anwalt der Verteidigung?"Sie antwortete: ,,Ja, ich kenne Mr. Burnes, seit er ein junger Mann war. Er ist faul, tut immer fromm, dabei hat er ein Alkoholproblem. Er kann mit niemandem einen normalen Umgang pflegen und seine Anwalts-Kanzlei ist die schlechteste in der ganzen Provinz. Nicht zu vergessen, er betrügt seine Frau mit drei anderen Frauen, eine davon ist Ihre.Ja, ich kenne ihn.''Daraufhin rief der Richter die beiden Anwälte zu sich an den Richtertisch und sagte leise zu ihnen: ,,Wenn einer von euch beiden Idioten die Frau jetzt fragt, ob sie mich kennt, schicke ich euch beide auf den elektrischen Stuhl ! ''