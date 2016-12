Lektion für das Leben. (3)

der Dusche steigt, da läutet es an der Haustür. Nach einer kurzenDiskussion, wer denn nun zur Tür geht, gibt die Frau nach, hüllt sich inein Handtuch, läuft die Stiege hinunter und öffnet die Haustür. Es istFred, der Nachbar von nebenan. Bevor sie noch etwas sagen kann, legt erlos: ,,Ich gebe Dir sofort 800 €, wenn du dein Handtuch fallen lässt".Ein bisschen verwundert wartet sie ein paar Sekunden, knotet dann dasHandtuch auf und steht nackt vor Fred. Er sieht sie an und gibt ihr dann800 € in 100er-Scheinen. Ein bisschen verdutzt von diesem Vorfall, aberfroh über das kleine Vermögen, dass sie in kaum 10 Sekunden gemacht hat,geht sie wieder hinauf ins Badezimmer. Ihr Mann, noch unter der Dusche,fragt sie: ,,Wer war es denn?" ,,Fred, der Nachbar von nebenan" antwortetsie. Ihr Mann: "Super, hat er dir die 800 € gegeben, die er mir schuldet?"Lektion:Tauschen sie rasch Informationen gemeinsamer Arbeiten aus, wenn sie im Team arbeiten, so vermeiden sie schlechtes Auftreten nach außen hin und Missverständnisse.