Lektion für das Leben. (2)

einer Nonne, die zu Fuß unterwegs ist. Er bleibt stehen und fragtsie, ob sie bis zum Kloster mitfahren möchte. Sie akzeptiert, steigt insAuto und als sie die Beine überkreuzt, kommen ihre schönen Beine zumVorschein. Der Priester kann nicht anders, als ihre Beine anzusehen undverliert für einen kurzen Moment die Kontrolle über sein Auto. Nachdemer das Auto wieder unter Kontrolle hat, legt er plötzlich die rechteHand auf den Schenkel der Nonne. Sie sieht ihn an und sagt: ,,Vater,erinnern sie sich an Psalm 129?" Beschämt zieht er schnell seine Handzurück und überschlägt sich mit Entschuldigungen. Ein bisschen später,die Versuchung ist zu groß, profitiert er von einer Gangschaltung undberührt erneut den Schenkel der Nonne, worauf diese wieder dieselbeFrage stellt: ,,Vater, erinnern Sie sich an Psalm 129?" . Wieder wird errot und zieht stotternd seine Hand zurück: ,,Tut mir leid, Schwester,aber das Fleisch ist schwach". Im Kloster angekommen, steigt die Nonnewortlos aus dem Auto und wirft ihm einen eindeutigen Blick zu.Der Priester eilt sofort zur ersten Bibel die er finden kann und schlägtPsalm 129 auf: ,,Gehen Sie nach vorwärts, suchen sie immer höher, dortwerden sie Herrlichkeit erlangen''.Lektion:Seien Sie in der Arbeit immer gut informiert, sonst kann es sein, dass schöneGelegenheiten an Ihnen vorübergehen.