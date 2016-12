Lektion für das Leben. (1)

aus dem Büro in Richtung eines kleinen Restaurants und finden auf einerSitzbank eine alte Öllampe. Sie reiben an der Öllampe und wirklichentsteigt ihr ein Geist: ,,Normalerweise gewähre ich 3 Wünsche, aber da ihr zu dritt seid, hat jeder einen Wunsch frei!" Die Büroangestellte drängt sich vor undgestikuliert wild: ,,Ich zuerst! Ich möchte auf einem herrlich schönenStrand auf den Bahamas sein, der Urlaub soll nie enden, keine einzigeSorge soll mir mein schönes Leben vermasseln". Und hopp verschwindetauch schon die Büroangestellte. Der Vertreter will nun an die Reihekommen: ,,Jetzt ich ! Ich will mit der Frau meiner Träume an einem Strandin Tahiti eine Pina Colada schlürfen!" Und hopp verschwindet derVertreter. ,,Nun kommst du dran." sagt der Geist zum Personalchef. ,,Ichwill, dass die beiden nach dem Mittagessen wieder im Büro sind".Lektion:Lassen sie jemanden, der Ihnen höhergestellt ist, immer zuerst sprechen.