Frohe Botschaft für alte Säcke

Schon wieder eine wissenschaftliche Studie, diesmal vom International Longevity Institut in London, die alte Säcke in des Wortes doppelsinniger Bedeutung aufhorchen lässt - doch leider sind nicht alle betroffen. Dort hat man nämlich herausgefunden, dass sich für Rentner, die gut im Kopfrechnen seien, die Wahrscheinlichkeit verdopple, dass sie im hohen Alter noch aktiven Sex haben können. Das lässt hoffen, und sorgt zumindest in der Kantine, auf der Ü60-Party oder beim Friseur für Gesprächsstoff.

Doch bitte nicht gleich übertreiben! Denn in einer anderen Studie an der Carnegie-Mellon University in Pennsylvania hatte man Versuchspaare zur Verdopplung ihrer Sexfrequenz aufgefordert, während eine andere Gruppe beim “Business as usual“ im Sinne Martin Luthers “In der Woche zwier, schadet weder ihr noch mir…“ bleiben sollte. Mit dem Resultat, dass mehr Sex zu Leistungsstress, Lustverlust und Langeweile führen kann. Gut, dass wir das jetzt auch wissen!Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte zunächst einmal seine Künste im Kopfrechnen überprüfen. Aber nicht durch einfache Additionen – nein, etwas komplexer sollten die Aufgaben schon sein. Zum Beispiel anspruchsvolle Multiplikationen, wie 7 X 8 =, die heute selbst Oberstufenschüler verzweifeln lassen. Paare, die sich danach herausgefordert fühlen, sollten sich, bevor sie an den Start gehen, beim Hausarzt vorsichtshalber noch einen Termin für ein Belastungs-EKG geben lassen.