Waldkindergarten Ebsdorfergrund - Die Waldbienen bekommen ein neues Tipi.

Leider ist bis heute der Täter dieser Freveltat nicht ermittelt worden.Alle Eltern und Freunde des Vereins haben durch Spenden geholfen, dass die kleinen Waldbienen wieder in ihr geliebtes Tipi einziehen konnten.Trotz des Regens wurde fleißig gearbeitet, bis das Tipi wieder am alten Platz stand. Die angekohlten Stangen des alten Tipis wurden zersägt und für einen kleinen Unterstand im Wald verwendet. Eine Gruppe hat beim Aufbau des Tipis geholfen, die andere Gruppe brachte die Stangen für den Unterstand in den Wald und baute dort auf.Es bleibt zu hoffen, dass sich diese mutwillige Zerstörung nicht wiederholt.