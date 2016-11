Myheimat Stammtischtreffen Marburg und Umgebung.

Anschließend, um 17:30 h, sind wir im italienischen Restaurant Costa Smeralda, in Wehrda, im Paradies 1, angemeldet, siehe Link unten.Ich bin heute am 9.11. mit dem Auto dorthin gefahren und habe mir die Gegebenheiten angesehen, s. Bilderfolge.Wegbeschreibung zur Burgruine:Aus Wehrda kommend, der Goßfeldener Straße folgen, vor dem Wald nach links zum Schützenhaus abbiegen und entlang des Hanges des Weißen Steins und des Kaltenbach nach Westen gehen bis zur nächsten Kreuzung. Am Verteilerhäuschen nach rechts abbiegen und dem serpentinenartig verlaufenden, asphaltierten Weg folgen. Dabei immer rechts halten. Die nächste Möglichkeit rechts abbiegen und hinauf zur Nordostseite des Weißen Steines steigen. Wir werden mit einem oder zwei Autos hochfahren, je nach Wetterlage.Wer am Spaziergang teilnehmen möchte, möge es mir kurzfristig mitteilen, damit ich den Fremdenführer machen kann. Wer nur am Abendessen teilnehmen möchte, kommt um 17:30 h zum Restaurant. Auch hier bitte ich um Mitteilung, damit ich den entsprechenden Tisch reservieren kann, vielen Dank !